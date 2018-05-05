Tempo seco em Mato Grosso do Sul requer cuidados especiais

Saúde
A baixa umidade pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias
O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê que o fim de semana em Mato Grosso do Sul será quente e muito seco.
A baixa umidade pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias. Para evitar esses problemas é importante tomar alguns cuidados.
A superintendente geral de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda, explica que a principal preocupação é com a hidratação. “Todos têm que se cuidar. Crianças e idosos podem sofrer mais”, diz.
É preciso tomar muita água. Ela recomenda ainda usar:
“Também é aconselhável optar por esportes aquáticos, evitar o sol no período das 10h às 16h, e comer frutas, verduras, comida saudável e tomar água de coco”, afirma.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal é acima de 60%. Abaixo de 30%, é considerado estado de atenção e entre 19% e 12%, alerta.
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