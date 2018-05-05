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Saúde

Tempo seco em Mato Grosso do Sul requer cuidados especiais

A baixa umidade pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/05/2018 às 10:20

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O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê que o fim de semana em Mato Grosso do Sul será quente e muito seco.

A baixa umidade pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias. Para evitar esses problemas é importante tomar alguns cuidados.

A superintendente geral de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda, explica que a principal preocupação é com a hidratação. “Todos têm que se cuidar. Crianças e idosos podem sofrer mais”, diz.

É preciso tomar muita água. Ela recomenda ainda usar:

  • soro fisiológico nas narinas;
  • colírio nos olhos;
  • umidificar os ambientes – com aparelho umidificador ou panos e toalhas molhadas;
  • evitar ar-condicionado;
  • hidratar a pele.

“Também é aconselhável optar por esportes aquáticos, evitar o sol no período das 10h às 16h, e comer frutas, verduras, comida saudável e tomar água de coco”, afirma.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal é acima de 60%. Abaixo de 30%, é considerado estado de atenção e entre 19% e 12%, alerta.

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