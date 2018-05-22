SES realiza 2° Meeting Nacional de Farmácia Clínica com foco nos programas de saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF), realiza nos dias 14 e 15 de junho o 2º Meeting Nacional de Farmácia Clínica – Assistência Farmacêutica no Cuidado à Saúde. O evento, que acontecerá no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS), na Capital, tem como público-alvo os farmacêuticos da rede pública e privada e os acadêmicos de Farmácia.

O objetivo do encontro é aprimorar ações e avançar na implementação dos Serviços Clínicos Farmacêuticos. Nessa segunda edição do evento – em 2017 aconteceu o 1° Meeting -, o foco são os programas de saúde nos serviços clínicos do farmacêutico para promoção, manutenção e recuperação da saúde. A programação, que conta com palestrantes renomados, pode ser acessada na página do evento.

No encontro serão discutidos diversos temas ressaltando o Cuidado Farmacêutico destinado ao usuário, o que contribui para a efetividade do tratamento, seja no âmbito individual ou coletivo, por meio de ações voltadas ao paciente e não ao medicamento. Ações que se baseiam na gestão clínica do medicamento e se caracterizam por serviços centrados no usuário, de forma a garantir a utilização correta de medicamentos e a obtenção de resultados terapêuticos positivos.

O 2º Meeting Nacional de Farmácia Clínica – Assistência Farmacêutica no Cuidado à Saúde será realizado em parceria com a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária da SES e outras instituições.

As inscrições poderão ser realizadas no site.