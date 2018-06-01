Carreta do Hospital do Câncer já está atendendo em Bonito

Saúde
Equipe atende nos dias 1º, 4 e 5 de junho, em frente ao Posto de Saúde Central
A carreta do Hospital do Câncer de Barretos chegou nesta sexta-feira (1º de junho) pela manhã em Bonito e já está atendendo as mulheres com exames de mamografia e citopatologico de colo de útero.
O atendimento, em parceria com a Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria de Saúde, acontecerá também nos dias 4 e 5 de junho, segunda e terça-feira.
O agendamento das consultas foi realizado por meio das unidade sde Estratégia de Saúde da Família.
A carreta ficará estacionada em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Padre José Ferrero (Posto de Saúde Central). O atendimento é gratuíto e o paciente deve chegar com 1 hora de antecedência.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA ATENDIMENTO
Para realização de exame Papanicolau:
Ter idade entre 25 e 64 anos.
Não ter relações sexuais pelo menos dois dias antes do exame.
Não estar gestante (se estiver com a menstruação atrasada é necessário teste de gravidez).
Não usar pomadas ginecológicas pelo menos dois dias antes do exame.
Não estar menstruada no dia do exame.
Para realização do exame de Mamografia:
Ter idade entre 40 e 69 anos.
Mulheres que não estejam grávidas ou amamentando.
Não ter realizado exame em um período menor do que 1 ano.
Não utilizar hidratantes e talcos antes do exame.
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