Carreta do Hospital do Câncer já está atendendo em Bonito

A carreta do Hospital do Câncer de Barretos chegou nesta sexta-feira (1º de junho) pela manhã em Bonito e já está atendendo as mulheres com exames de mamografia e citopatologico de colo de útero.

O atendimento, em parceria com a Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria de Saúde, acontecerá também nos dias 4 e 5 de junho, segunda e terça-feira.

O agendamento das consultas foi realizado por meio das unidade sde Estratégia de Saúde da Família.

A carreta ficará estacionada em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Padre José Ferrero (Posto de Saúde Central). O atendimento é gratuíto e o paciente deve chegar com 1 hora de antecedência.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA ATENDIMENTO

Para realização de exame Papanicolau:

Ter idade entre 25 e 64 anos.

Não ter relações sexuais pelo menos dois dias antes do exame.

Não estar gestante (se estiver com a menstruação atrasada é necessário teste de gravidez).

Não usar pomadas ginecológicas pelo menos dois dias antes do exame.

Não estar menstruada no dia do exame.

Para realização do exame de Mamografia:

Ter idade entre 40 e 69 anos.

Mulheres que não estejam grávidas ou amamentando.

Não ter realizado exame em um período menor do que 1 ano.

Não utilizar hidratantes e talcos antes do exame.