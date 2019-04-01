Conselho e Prefeitura realizaram 8° Conferência em Saúde aberto à população

Com o objetivo de abrir espaço para a população discutir, debater, expor ideais e sugestões de desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a saúde nas esferas municipal, estadual e nacional, o Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos dias 29 e 30 de março, a 8ª Conferência Municipal de Saúde.

"Para continuarmos avançando, meu desejo e esperança é que a gente possa sair daqui com decisões que possam contribuir para a melhoria do atendimento em saúde em Aquidauana. Sempre lembrando que: 'A Saúde é um direito de todos e dever do Estado'. É um bem gratuito e Universal, precisamos transformar o direito em cuidado de qualidade.

Saúde é um direito, o SUS é uma conquista" pontuou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Guimarães no discurso de abertura.

De acordo com o prefeito Odilon Ribeiro, esse é o grande desafio da gestão pública e Aquidauana tem sido exemplo de dedicação e comprometimento das equipes da saúde. "Enquanto gestores nós temos corrido atrás de investimento, recursos que possibilitem melhoras no serviço prestado, estamos reformando postos de saúde, conseguimos quadruplicar o número de ambulâncias em funcionamento, temos investimentos do governo estadual e emendas parlamentares, enquanto que nossa maior luta hoje é conseguir repasses mensais para ajudar a custear a saúde de Aquidauana que atende mais 06 municípios da região.