Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:45

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Conselho e Prefeitura realizaram 8° Conferência em Saúde aberto à população

Objetivo foi debater e expor sugestões de desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a saúde

Thailla Torres

Publicado em 01/04/2019 às 14:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o objetivo de abrir espaço para a população discutir, debater, expor ideais e sugestões de desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a saúde nas esferas municipal, estadual e nacional, o Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos dias 29 e 30 de março, a 8ª Conferência Municipal de Saúde.

"Para continuarmos avançando, meu desejo e esperança é que a gente possa sair daqui com decisões que possam contribuir para a melhoria do atendimento em saúde em Aquidauana. Sempre lembrando que: 'A Saúde é um direito de todos e dever do Estado'. É um bem gratuito e Universal, precisamos transformar o direito em cuidado de qualidade.
Saúde é um direito, o SUS é uma conquista" pontuou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Guimarães no discurso de abertura.

De acordo com o prefeito Odilon Ribeiro, esse é o grande desafio da gestão pública e Aquidauana tem sido exemplo de dedicação e comprometimento das equipes da saúde. "Enquanto gestores nós temos corrido atrás de investimento, recursos que possibilitem melhoras no serviço prestado, estamos reformando postos de saúde, conseguimos quadruplicar o número de ambulâncias em funcionamento, temos investimentos do governo estadual e emendas parlamentares, enquanto que nossa maior luta hoje é conseguir repasses mensais para ajudar a custear a saúde de Aquidauana que atende mais 06 municípios da região.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo