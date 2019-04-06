Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:45

Buscar

Últimas notícias
X

Mão amiga

Hospital está com inscrições abertas para o processo seletivo de capelão voluntário

A atividade de capelão é de caráter voluntário, não remunerada, e será exercida dentro do HU-UFGD

Thailla Torres

Publicado em 06/04/2019 às 09:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) está com inscrições abertas para o processo seletivo de capelão voluntário, função que visa deliberar sobre as atividades de apoio espiritual prestadas dentro da instituição junto a pacientes e familiares.

Para se inscrever, o candidato deve ler o edital, imprimir e preencher a ficha de inscrição (Anexo C) e entregar, junto com os documentos solicitados, na Ouvidoria do HU-UFGD (entrada pela Recepção de Internação). O período vai de 5 a 17 de abril e a entrega pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Caso o candidato não tenha meios para impressão da ficha, ela pode ser retirada no local.

Para se candidatar ao cargo, cuja vaga é única, é necessário que o postulante preencha os seguintes requisitos: falar, entender e escrever fluentemente a língua portuguesa, ter concluído curso de formação teológica (comprovado mediante documento da instituição de ensino), ter concluído curso de Capelania Hospitalar, ter sido ordenado pastor ou sacerdote, estar vinculado a uma instituição religiosa devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e possuir pelo menos três anos de atividades como pastor ou sacerdote (comprovados por documentação).

A atividade de capelão é de caráter voluntário, não remunerada, e será exercida dentro do HU-UFGD durante um período, uma vez por semana. A prestação do serviço terá duração de dois anos, sendo possível uma única prorrogação por igual quantidade de tempo.

O processo seletivo se dará por análise curricular e o resultado preliminar tem previsão de divulgação no dia 24 de abril. Em seguida, os candidatos terão o dia 25 para interposição de recursos, sendo o resultado final homologado e publicado em 30 de abril. Todas as divulgações serão feitas on-line, pelo endereço citado anteriormente.

O HU-UFGD fica localizado na rua Ivo Alves da Rocha, 558, bairro Altos do Indaiá. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-3001.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo