Hospital está com inscrições abertas para o processo seletivo de capelão voluntário

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) está com inscrições abertas para o processo seletivo de capelão voluntário, função que visa deliberar sobre as atividades de apoio espiritual prestadas dentro da instituição junto a pacientes e familiares.

Para se inscrever, o candidato deve ler o edital, imprimir e preencher a ficha de inscrição (Anexo C) e entregar, junto com os documentos solicitados, na Ouvidoria do HU-UFGD (entrada pela Recepção de Internação). O período vai de 5 a 17 de abril e a entrega pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Caso o candidato não tenha meios para impressão da ficha, ela pode ser retirada no local.

Para se candidatar ao cargo, cuja vaga é única, é necessário que o postulante preencha os seguintes requisitos: falar, entender e escrever fluentemente a língua portuguesa, ter concluído curso de formação teológica (comprovado mediante documento da instituição de ensino), ter concluído curso de Capelania Hospitalar, ter sido ordenado pastor ou sacerdote, estar vinculado a uma instituição religiosa devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e possuir pelo menos três anos de atividades como pastor ou sacerdote (comprovados por documentação).

A atividade de capelão é de caráter voluntário, não remunerada, e será exercida dentro do HU-UFGD durante um período, uma vez por semana. A prestação do serviço terá duração de dois anos, sendo possível uma única prorrogação por igual quantidade de tempo.

O processo seletivo se dará por análise curricular e o resultado preliminar tem previsão de divulgação no dia 24 de abril. Em seguida, os candidatos terão o dia 25 para interposição de recursos, sendo o resultado final homologado e publicado em 30 de abril. Todas as divulgações serão feitas on-line, pelo endereço citado anteriormente.

O HU-UFGD fica localizado na rua Ivo Alves da Rocha, 558, bairro Altos do Indaiá. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-3001.