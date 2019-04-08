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Saúde

Hospital Universitário inicia mutirão para implantação de DIU de cobre

Colocação do DIU de cobre será gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Multirão vai até abril.

Thailla Torres

Publicado em 08/04/2019 às 14:21

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O serviço de ginecologia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), inicia nesta segunda-feira um mutirão para colocação de DIU de cobre, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O mutirão vai até o final de abril.

Serão atendidas oito pacientes por dia, as segundas e quintas-feiras no período da tarde, das 12h às 17h, e terças e sextas-feiras de manhã, das 7h às 12h, no Ambulatório de Ginecologia do Humap-UFMS. Para colocar o DIU é preciso que a paciente apresente teste de gravidez recente – pode ser de urina, realizado em postos de saúde, ou de sangue – onde consta o nome da paciente no exame. O agendamento deve ser feito pelo telefone (67) 3345-3138, das 9h30 às 11h e das 14h às 16h.

O DIU é um método contraceptivo eficaz, prático e sem hormônio, indicado para a maioria das mulheres. O DIU de cobre tem 10 anos de validade, eficácia de 99,3%, é feito com apenas um procedimento médico e tem poucos efeitos colaterais. O contraceptivo é indicado para mulheres que já iniciaram a vida sexual. Pode ser utilizado desde a adolescência até a menopausa, independentemente do número de gestações, e também por mulheres que estejam amamentando, pois não interfere na produção do leite materno.

Quando colocar - O DIU pode ser colocado a qualquer momento durante o ciclo menstrual, desde que haja a certeza de que a mulher não está grávida. É preferível colocar durante a menstruação. Para mulheres que acabaram de ter filho, pode ser colocado no prazo de 48 horas após o parto. Após esse prazo, é preciso aguardar pelo menos quatro semanas.

Quem não deve usar - Mulheres com doença inflamatória pélvica, corrimento vaginal não diagnosticado, miomas que distorçam a cavidade uterina, sangramento vaginal sem diagnóstico, malformações uterinas e estreitamento do canal do colo uterino ou com câncer do colo do útero e do endométrio não devem colocar o DIU.

 

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