Com aulão de dança Brasil-Bolívia, Corumbá celebra dia da atividade física

Com um Aulão de dança Brasil-Bolívia, no complexo poliesportivo Lucílio de Medeiros, a Prefeitura de Corumbá celebrou nesta segunda-feira, 08 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física. A data é comemorada anualmente em 06 de abril. O evento, realizado pelo segundo ano consecutivo, tem o intuito de lembrar a necessidade e os benefícios da pratica de atividades físicas.

O aulão contou com participação das professoras do programa “Corumbá em Movimento”, que já é um grande sucesso na cidade, além da participação de instrutores da Bolívia. O diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Paulo André Araújo Junior, pontuou a importância do evento. “O programa gera uma conectividade entre a população e a atividade física, hoje celebramos o dia da atividade física com a participação dos nossos irmãos bolivianos, convocando a comunidade para participar de eventos esportivos e motivando cada vez mais a prática esportiva”, disse.

O programa já funciona em outras três unidades. “É importante lembrar que o programa já foi expandido para o Cristo Redentor, Nova Corumbá e agora recentemente para a praça CEU, no bairro Jardim dos Estados. Além das aulas de dança, também são disponibilizadas aulas de hidroginástica, ginastica funcional e a ginastica localizada”, explicou o diretor-presidente da Funec.

A secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos e primeira-dama, Amanda Balancieri Iunes, marcou presença no evento e aproveitou para convocar a população para a prática de atividade física. “Essa integração Brasil- Bolívia começou ano passado, foi um sucesso e estamos repetindo esse ano. É importante porque eles perceberam qualidades no nosso projeto e procuraram por essa interação, ficamos muito felizes. A atividade física melhora a vida das pessoas e a Prefeitura de Corumbá percebendo isso procura incentivar a prática esportiva”, finalizou.