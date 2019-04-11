Onze pessoas morreram de dengue em MS e as notificações já chegam a 21,7 mil

Os dados divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) foram atualizados nesta quinta-feira. As notificações da dengue aumentaram 18,40% em Mato Grosso do Sul. No último dia 3, eram 18.636 casos notificados e agora esse número saltou para 21.742. Duas novas mortes também foram confirmadas.

No total, 11 pessoas já morreram por causa da dengue, a última delas faleceu no dia 7, um homem de 35 anos, morador de Maracaju, que sofria de hipertensão.

Já são 9323 casos confirmados da doença em Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem 6112 dos casos, seguida de Três Lagoas com 1512 casos confirmados.