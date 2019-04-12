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Fernando Moutinho realiza neste sábado ações de promoção à saúde

Thailla Torres

Publicado em 12/04/2019 às 15:32

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No dia 13 de abril, sábado, das 8h30 às 17h, a Estratégia Saúde da Família Fernando Moutinho irá realizar ações de promoção à saúde, com avaliação Antropométrica do Programa Bolsa Família, Atualização do Cartão de Vacinas Infanto Juvenil e Palestras de Educação em Saúde.

Será disponibilizado a vacina da Gripe H1N1 para idosos, com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), além de vacinas do Calendário básico de vacinação.

O evento foi idealizado no sábado para atender as famílias que não possam comparecer na Unidade durante o dia de semana. A UBSF Fernando Moutinho, localizado na Alameda José Maciel de Barros, Número 47, Bairro Cristo Redentor.

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