Fernando Moutinho realiza neste sábado ações de promoção à saúde

No dia 13 de abril, sábado, das 8h30 às 17h, a Estratégia Saúde da Família Fernando Moutinho irá realizar ações de promoção à saúde, com avaliação Antropométrica do Programa Bolsa Família, Atualização do Cartão de Vacinas Infanto Juvenil e Palestras de Educação em Saúde.

Será disponibilizado a vacina da Gripe H1N1 para idosos, com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), além de vacinas do Calendário básico de vacinação.

O evento foi idealizado no sábado para atender as famílias que não possam comparecer na Unidade durante o dia de semana. A UBSF Fernando Moutinho, localizado na Alameda José Maciel de Barros, Número 47, Bairro Cristo Redentor.