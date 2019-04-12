Ribeirinhos do Alto Paraguai receberão atendimento na 1ª edição do Povo das Águas

A primeira edição do Programa Social Povo das Águas de 2019 vai atender os moradores do Alto Pantanal. Coordenada pela Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, a ação social será realizada entre os dias 21 e 27 de abril.

O atendimento começa no dia 21, domingo, no período vespertino, quando serão assistidos os moradores dos portos Tuiuiú, Piuval e Capim Gordura. Na segunda-feira, 22, os servidores da Prefeitura de Corumbá estarão no Porto Santana, das 8h às 12 horas, e na Escola do Paraguai Mirim, das 14h às 18 horas.

No dia 23, terça-feira, os trabalhos atenderão os ribeirinhos das regiões do São Francisco e Mato Grande. No período da manhã, das 8h às 12 horas, o barco estará no Porto da Associação de Moradores do São Francisco e à tarde, das 15 às 17 horas, nos Porto Bonfim e no Porto São Pedro.

Na quarta-feira, 24, o Programa Social ficará das 8h às 12 horas na Escola Municipal Rural de Educação Integral – Pólo São Lourenço e Extensões, onde estarão os moradores do Amolar e da Barra do São Lourenço. Na quinta-feira, 25, é a vez do Porto Mangueiral e do Porto Novo Horizonte receberem a ação, no período da manhã.

Na sexta-feira, os servidores estarão no Porto do Zequinha, das 8h às 13 horas, assistindo os ribeirinhos da região do Castelo e do Jatobazinho. No sábado, encerrando os trabalhos, a equipe estará no Porto Maracangalha, onde serão atendidos os moradores da região de São Domingos Ramos.

O Povo das Águas é promovido pela Prefeitura de Corumbá e reúne servidores das secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Defesa Civil, além da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos. A expectativa é atender 220 famílias que vivem em áreas de difícil acesso do Pantanal sul-mato-grossense.