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Saúde

Com aumento nas notificações, Corumbá reforça ações de combate à dengue

Corumbá está em um quadro de alta incidência, contabilizando 387 notificações

Thailla Torres

Publicado em 15/04/2019 às 15:58

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Com o aumento das notificações de casos de dengue nas últimas semanas, Corumbá está em um quadro de alta incidência, considerado de epidemia, contabilizando 387 notificações, até 14 de abril (domingo). A concentração está no Centro, Universitário, Aeroporto, Cristo, Popular Velha, Maria Leite e Popular Nova.

Até a presente data foram notificados 13 casos de Zica, sendo 01 confirmado, 18 casos de Chikungunya nenhum confirmado, e 09 casos de Leishmaniose Visceral, sendo 4 confirmados, nos bairros Popular Nova, Centro América, Guaicurus e Universitário.

Campo Grande, a capital do Estado, decretou situação de emergência por epidemia de dengue. Segundo Boletim Epidemiológico do Governo do Estado, divulgado no dia 12 de abril, dos 79 Municípios do Estado, 56 estão com alta incidência, totalizando 70,88% das cidades do Estado, ainda, segundo a tabela de incidência divulgada, Corumbá estava no 58º lugar.

O Secretário de Saúde, Rogério Leite, conta que os números cresceram exponencialmente nos últimos dias, “Cerca de 30 dias atrás, enquanto várias cidades do Estado estavam em alta incidência nós estávamos com baixa, mas com o aumento das chuvas os números cresceram muito. Ainda não há previsão de declarar situação de emergência, esperamos que as mudanças climáticas típicas do outono, como menores temperaturas e a diminuição da chuva, nos ajudem”.

Desde o início do ano o Município tem intensificado o combate, com a criação de salas de situação, capacitação com técnicos do Estado, mutirão de limpeza da Secretaria de Infraestrutura, ações educativas nas escolas, além do apoio do Exército e da Marinha.

O Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, pede a ajuda da população nesta guerra, “os agentes comunitários e os agentes de endemias estão trabalhando diuturnamente no combate, a Seinfra está realizando uma grande operação de limpeza de terrenos, a Educação está trabalhando a conscientização das crianças e adolescentes, toda a Prefeitura está unida, trabalhando em conjunto, mas os moradores precisam nos ajudar nesta guerra e manter seus quintais limpos e não deixar água acumulada”.

A Secretaria de Saúde de Corumbá disponibiliza telefones para moradores denunciarem locais com possível foco. O anonimato é garantido. Contatos: 08006472255, 08006472109 e 3233-2783.

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