Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:47

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Técnicos da Saúde participam da reunião de estudos com o NEPI/Pantanal

O Grupo é voltado para a formação, desenvolvimento e capacitação de trabalhadores do SUS

Thailla Torres

Publicado em 16/04/2019 às 15:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Médicos, dentistas e enfermeiros da Secretaria de Saúde de Corumbá, participaram da primeira reunião do grupo de estudos de Educação Permanente em conjunto com Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares – NEPI da UFMS Campus Pantanal.

O Grupo é voltado para a formação, desenvolvimento e capacitação de trabalhadores do SUS e compreende como proposta uma ação formativa, de práticas pedagógicas e de organização dos serviços. Representa um recurso estratégico para a gestão do trabalho, identificação de problemas e a construção de soluções, foram criadas pela resolução n°082 de 12 de abril de 2019.

Para o Secretário de Saúde, Rogério Leite, a efetivação do grupo é um grande avanço para a Saúde Pública, “esta reunião é uma reconfiguração da forma de planejamento, vamos juntos encontrar melhores caminhos para qualificar a rede e os servidores”.

O Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, apoia a iniciativa “não tenho dúvidas que a formação do grupo de estudos de Educação Permanente, junto com a UFMS, vai trazer vai uma saúde pública cada vez mais eficiente e que atinge resultados”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo