Técnicos da Saúde participam da reunião de estudos com o NEPI/Pantanal

Médicos, dentistas e enfermeiros da Secretaria de Saúde de Corumbá, participaram da primeira reunião do grupo de estudos de Educação Permanente em conjunto com Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares – NEPI da UFMS Campus Pantanal.

O Grupo é voltado para a formação, desenvolvimento e capacitação de trabalhadores do SUS e compreende como proposta uma ação formativa, de práticas pedagógicas e de organização dos serviços. Representa um recurso estratégico para a gestão do trabalho, identificação de problemas e a construção de soluções, foram criadas pela resolução n°082 de 12 de abril de 2019.

Para o Secretário de Saúde, Rogério Leite, a efetivação do grupo é um grande avanço para a Saúde Pública, “esta reunião é uma reconfiguração da forma de planejamento, vamos juntos encontrar melhores caminhos para qualificar a rede e os servidores”.

O Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, apoia a iniciativa “não tenho dúvidas que a formação do grupo de estudos de Educação Permanente, junto com a UFMS, vai trazer vai uma saúde pública cada vez mais eficiente e que atinge resultados”.