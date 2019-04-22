Cassems Itinerante leva atendimento a Aquidauana e mais quatro municípios

Os municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Jardim e Ponta Porã recebem atendimento especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” nesta semana.

O programa foi criado em 2013 e, desde então, já atendeu mais de 33 mil pessoas em todo o estado. A implementação desse atendimento especializado aconteceu após a Caixa dos Servidores perceber a carência de médicos especialistas no interior do estado.

Dessa forma, o principal objetivo do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.

Em Aquidauana, o médico generalista Odilon Corral atende a população na quarta-feira (24). Já em Corumbá, a psiquiatra Letícia de Souza Soares estará à disposição dos beneficiários na quinta-feira à tarde (25), na sexta-feira (26) e sábado (27) em período integral. Ainda no dia 25, o dermatologista Guilherme Bittner presta atendimentos em Coxim.

Também, na sexta-feira e no sábado, em período integral, o psiquiatra Leonardo atende a população de Coxim. Ainda no sábado, Jardim recebe atendimento do psiquiatra Antônio Carvalho e Ponta Porã recebe a neurologista Tatiane Novais Dantas.