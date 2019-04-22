Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:47

Buscar

Últimas notícias
X

Saúde

Prefeito de Corumbá discute aumento de repasses para Santa Casa do município

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 15:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marcelo Iunes discutiu o aumento dos repasses do Governo do Estado para a Santa Casa de Corumbá, que atende pacientes de Corumbá, Ladário e de cidades fronteiriças da Bolívia. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira, 22 de abril, em Campo Grande.

Também participaram da reunião o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, o deputado estadual, Evander Vendramini, o secretário Municipal de Saúde, Rogério Leite, e o presidente interino da Junta Interventora do Hospital e secretário Municipal de Finanças e Gestão, Luiz Henrique Maia de Paula.

“Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja por nos receber. Apresentamos todas as planilhas com investimentos que Corumbá faz na saúde pública para sustentar o hospital. Precisamos da ajuda do governo e o governador se comprometeu em ajudar. O governador deu autorização para o estado ajudar mais Corumbá nessa contratualização. Aumentamos o nosso repasse de 550 mil reais para 750 mil reais. Esperamos que o Estado também aumente os repasses por parte de sua contratualização”, explicou o prefeito.

Na avaliação do deputado estadual Evander Vendramini, a reunião desta segunda-feira é resultado do alinhamento político do prefeito Marcelo Iunes com as lideranças políticas sul-mato-grossenses e trouxe avanços. “Mostramos as dificuldades que temos na saúde da nossa cidade. O encontro foi bastante positivo, o governador determinou ao secretário de Saúde, Geraldo Resende, que se reúna com as equipes técnicas da Santa Casa, do Município e Estado para que possa ser pactuada uma ajuda emergencial”, disse.

“O Governo Reinaldo Azambuja tem um olhar diferenciado para Corumbá. Estamos investindo R$ 11,9 milhões na obra na Santa Casa e vamos discutir dentro da regionalização o que Corumbá pode fazer para suprir gargalos que existem no atendimento e como vamos continuar ajudando o município”, afirmou Geraldo Resende. Todos os meses, o Governo do Estado repassa mais de R$ 300 mil para a Santa Casa de Corumbá.

Além dos repasses para custeio, o Governo do Estado está investindo R$ 11,9 milhões na construção do novo Pronto Socorro Municipal para atendimento de urgência e emergência e para a ampliação e reforma do Centro Obstétrico da Santa Casa. O hospital atende mais de 135 mil pessoas todos os meses. Com informações do Portal do Governo de MS. (Com assessoria)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo