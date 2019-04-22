Prefeito de Corumbá discute aumento de repasses para Santa Casa do município

Em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marcelo Iunes discutiu o aumento dos repasses do Governo do Estado para a Santa Casa de Corumbá, que atende pacientes de Corumbá, Ladário e de cidades fronteiriças da Bolívia. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira, 22 de abril, em Campo Grande.

Também participaram da reunião o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, o deputado estadual, Evander Vendramini, o secretário Municipal de Saúde, Rogério Leite, e o presidente interino da Junta Interventora do Hospital e secretário Municipal de Finanças e Gestão, Luiz Henrique Maia de Paula.

“Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja por nos receber. Apresentamos todas as planilhas com investimentos que Corumbá faz na saúde pública para sustentar o hospital. Precisamos da ajuda do governo e o governador se comprometeu em ajudar. O governador deu autorização para o estado ajudar mais Corumbá nessa contratualização. Aumentamos o nosso repasse de 550 mil reais para 750 mil reais. Esperamos que o Estado também aumente os repasses por parte de sua contratualização”, explicou o prefeito.

Na avaliação do deputado estadual Evander Vendramini, a reunião desta segunda-feira é resultado do alinhamento político do prefeito Marcelo Iunes com as lideranças políticas sul-mato-grossenses e trouxe avanços. “Mostramos as dificuldades que temos na saúde da nossa cidade. O encontro foi bastante positivo, o governador determinou ao secretário de Saúde, Geraldo Resende, que se reúna com as equipes técnicas da Santa Casa, do Município e Estado para que possa ser pactuada uma ajuda emergencial”, disse.

“O Governo Reinaldo Azambuja tem um olhar diferenciado para Corumbá. Estamos investindo R$ 11,9 milhões na obra na Santa Casa e vamos discutir dentro da regionalização o que Corumbá pode fazer para suprir gargalos que existem no atendimento e como vamos continuar ajudando o município”, afirmou Geraldo Resende. Todos os meses, o Governo do Estado repassa mais de R$ 300 mil para a Santa Casa de Corumbá.

Além dos repasses para custeio, o Governo do Estado está investindo R$ 11,9 milhões na construção do novo Pronto Socorro Municipal para atendimento de urgência e emergência e para a ampliação e reforma do Centro Obstétrico da Santa Casa. O hospital atende mais de 135 mil pessoas todos os meses. Com informações do Portal do Governo de MS. (Com assessoria)