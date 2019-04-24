Idosos de Aquidauana recebem atendimento no Centro de Convivência

Aquidauana
Além da vacinação, participaram de uma roda de conversa com orientações sobre saúde com técnicos e enfermeiras.
Na manhã desta quarta-feira (24), idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI), em Aquidauana foram imunizados contra a gripe, com a vacina Influenza.
Além da vacinação, participaram de uma roda de conversa com orientações sobre saúde com técnicos e enfermeiras e, também, quem quis aproveitar pôde renovar o visual, com corte de cabelo.
De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves , eles também trazem demandas dos seus bairros. “Nos dão sugestões do que oferecer nos serviços e até mesmo o que querem de novidades para o CCI. Agradecemos a parceria da Saúde em vir atender aos nossos idosos do CCI", destacou o secretário.
No CCI, atualmente, são atendidos cerca de 50 idosos, que diariamente frequentam a casa, se alimentam, recebem cuidados de enfermagem, tem rodas de conversa com psicóloga, assistente social, aulas de alfabetização e leitura, aulas de artesanato e recebem a atenção e carinho de toda a equipe.
O Centro de Convivência do Idoso em Aquidauana é mantido pela Prefeitura de Aquidauana, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social. O CCI funciona de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino e está localizado na Rua Duque de Caxias, s/nº, em frente a Academia da Terceira Idade da Unidade ESF da Duque.
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