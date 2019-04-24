Patrulha Florestinha de Aquidauana realiza blitz em combate a dengue

Uma blitz educativa foi realizada na Rua Praça Nossa Senhora da Conceição para orientar moradores e pedestres sobre os cuidados e a prevenção contra o o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zica e febre amarela.

A blitz foi coordenada pela equipe do Controle de Vetores, sob a orientação do sargento da Polícia Militar Laércio. Com o avanço da dengue e outras endemias no país, a ação desta semana está na lista de medidas contra o mosquito transmissor.

O projeto Patrulha Florestinha é uma parceria entre a Polícia Militar Ambiental e a Prefeitura Municipal de Aquidauana, que por meio da Secretaria de Assistência Social atende crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, inseridas na faixa de vulnerabilidade social, desenvolvendo ações voltadas para a educação ambiental e cidadania.