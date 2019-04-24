Saúde de Aquidauana aumenta reforço no trabalho de combate a dengue

A Prefeitura de Aquidauana e o 9° B.E Cmb firmaram parceria mais uma vez para reforçar o trabalho de combate a dengue.

O prefeito Odilon Ribeiro participou da reunião para início do trabalho em parceria e levou uma mensagem de agradecimento: "É imprescindível esse trabalho, reforça a luta contra o vetor transmissor e por isso agradecemos".

O coordenador do Núcleo de Controle de Vetores, Sebastião Marques, explica que o trabalho em conjunto é fundamental, pois apenas a conscientização da população não é suficiente. “É necessário entrar nos quintais e terrenos baldios e, efetivamente, remover todo e qualquer recipiente que possa acumular água”.

Com informações de Francis Leone