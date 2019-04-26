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Saúde

Secretaria de Saúde confirma segunda morte por gripe em MS

2ª do ano foi confirmada em Três Lagoas

Thailla Torres

Publicado em 26/04/2019 às 14:10

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 Conforme divulgou a SES (Secretaria de Estado de Saúde) no último boletim epidemiológico, a primeira morte foi em Corumbá

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Três Lagoas confirmou uma morte por gripe na cidade. Esta é a segunda morte causada pela doença neste ano em Mato Grosso do Sul. Conforme divulgou a SES (Secretaria de Estado de Saúde) no último boletim epidemiológico, a primeira morte foi em Corumbá.

O paciente de Três Lagoas teve gripe A (H1N1) e o de Corumbá, morreu em janeiro e teve influenza A (H3N2).

Neste ano, foram notificados 302 casos de gripe em Mato Grosso do Sul e três foram confirmados por meio de exame laboratorial.

Mas, nesta semana, a Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas confirmou mais dois casos de gripe H1N1. Os pacientes são um homem de 36 anos e o filho dele, de 4 anos.

Dados preliminares 

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