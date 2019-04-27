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Saúde

Psicóloga atende a comunidade estudantil na UFMS de Aquidauana

Thailla Torres

Publicado em 27/04/2019 às 11:30

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Para atender a comunidade estudantil do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), tomou posse e entrou em exercício a mais nova servidora do campus. Psicóloga, Giovana Alle Hollender está lotada na Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis (Secae) e já tem seus serviços disponíveis para agendamento pela comunidade do campus.

O cargo de Psicólogo é uma reivindicação antiga da Direção do campus. Para preencher a vaga, um concurso foi aberto e, dentre os candidatos concorrentes, foi aprovada e selecionada a Psicóloga Giovana Alle Hollender (CRP 14/04611-4), que tomou posse e entrou em exercício durante essa semana.

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2009), Giovana também já atuou como Psicóloga na Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS), na  Secretaria de Assistência Social. No CPAQ, Giovana será responsável pelas ações de acolhimento, orientação, encaminhamentos e apoio psicológico aos acadêmicos.

Os atendimentos com a comunidade estudantil do campus podem ser agendados pessoalmente na Secae, localizada no bloco A, sala A10, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h Às 17h. De segunda a quarta-feira, a Secae também receberá pedidos de agendamento no período noturno, até às 20h30.

Inicialmente, o horário de atendimento da Psicóloga será de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Para mais informações, entre em contato com a Secae, pelo telefone (67) 3241-0416 ou pelo e-mail secae.cpaq@ufms.br.

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