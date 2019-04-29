Moradores de Albuquerque recebem atendimento odontológico até o dia 18

Corumbá
Distrito fica na região de Corumbá e atendimentos serão gratuitos.
Começou nesta segunda-feira os serviços do projeto odontológico gratuito Pingo D’Água no distrito de Albuquerque.
Até 18 de maio, os atendimentos odontológicos acontecerão em um ônibus adaptado que foi instalado em frente à Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo Luiz de Albuquerque e Extensões. Serão atendidos, em média, 20 pacientes por dia – sendo 10 em cada período (manhã e tarde). A meta é realizar ao longo das quase três semanas de serviço cerca de 600 atendimentos para os estudantes da escola e comunidade em geral. A parceria permite a realização do serviço com custo zero ao Município.
Serão executados procedimentos básicos, como restaurações, limpeza, remoção de tártaros e extrações.
Este ano, as ações do Pingo D’Água também devem ser levadas ao assentamento rural São Gabriel.
O Pingo D’Água - O Projeto de ação social Pingo D’Água, leva atendimento odontológico às comunidades rurais de forma gratuita com utilização de unidades móveis de atendimento terrestre equipadas com todo aparato de um consultório odontológico convencional.
A ação é desenvolvida em parceria com os Sindicatos Rurais e tem como público-alvo: trabalhadores e produtores rurais e seus familiares em regime de economia familiar. Somente em 2017, o projeto realizou 32 mil procedimentos em diversos municípios do Mato Grosso do Sul.
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