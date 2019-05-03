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Dourados

“Amigas do Banco de Leite” fazem piquenique para comemorar data e trocar experiências

Encontro será Dourados, em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Thailla Torres

Publicado em 03/05/2019 às 14:39

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Na próxima quarta-feira (8), colaboradoras do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) e mães que já foram doadoras de leite, por terem seus bebês internados nas Unidades de Terapia Intensiva e de Cuidados Intermediários Neonatal do hospital, vão se encontrar para um piquenique em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano (19 de maio).

O encontro será na praça do Ceper 1º Plano, a partir das 13h, e será aberto ao público interessado no tema. Além do lanche compartilhado, haverá também roda de conversa com troca de experiências. Para participar, basta comparecer levando um lanche.

Números - Em 2018, o BLH do HU-UFGD coletou 1.877 litros de leite humano, por meio da ação de 1.530 doadoras. Com essa quantidade de leite, puderam ser alimentados 830 bebês que estiveram internados nas Unidades de Terapia Intensiva e de Cuidados Intermediários Neonatal. Também foram realizadas 2.007 visitas domiciliares, 6.261 atendimentos individuais e 1.622 atendimentos a grupos de mães.

Todo esse trabalho é efetuado pela equipe do BLH, que é composta por um médico, uma nutricionista, uma farmacêutica, uma enfermeira, dois técnicos e quatro auxiliares de Enfermagem e um auxiliar de Laboratório.

O leite coletado vem das doadoras internas, que são as próprias mães dos bebês hospitalizados, e de doadoras externas, aquelas que estão em período de lactação e têm excedente para doação. A coleta fora do hospital é feita com o deslocamento de profissionais do BLH à casa da doadora.

Além de trabalhar com a captação das doações, o BLH também realiza a promoção ao aleitamento, com orientações às mães que estejam com alguma dificuldade para amamentar. Nesse caso, a mulher pode vir até o BLH, preferencialmente no meio da manhã (a partir das 9h) ou no meio da tarde (a partir das 15h). Não é necessário agendamento prévio.

Informações - (67) 3410-3002.

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