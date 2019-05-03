Hospital realiza ações de conscientização sobre higienização das mãos

O dia 5 de maio foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Higiene das Mãos. Sabendo da importância dessa prática para a redução da transmissão de infecções no ambiente hospitalar, o Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS) do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) promoveu ações de conscientização e orientação aos colaboradores da instituição, especialmente sobre os cinco momentos adequados de Higienização das Mãos.

As ações tiveram início no dia 22 de março, com a realização de dinâmicas nos vários setores e turnos de trabalho. A “Dinâmica do Dado” levou informações sobre práticas e produtos adequados para a higienização das mãos, e, por meio de atividades lúdicas, proporcionou aos colaboradores uma participação ativa no aprendizado das técnicas de higiene que podem ser empregadas nas rotinas assistenciais.

O objetivo é divulgar a toda a comunidade hospitalar informações importantes sobre a higiene das mãos, a fim de ampliar a adesão a essa prática nas rotinas dos colaboradores, e, consequentemente, contribuir para redução da transmissão de microrganismos e infecções relacionadas à assistência à saúde.

Para comemorar a data oficial, nesta sexta-feira (3), o SCIRAS organizou uma ação no hall de entrada dos funcionários, com painel informativo sobre Mitos e Verdade relacionados à Higienização das Mãos, entrega de panfletos, e exibição de vídeo com os profissionais e acadêmicos da instituição, abordando a importância dessa prática no ambiente de trabalho.

“Desejamos atingir o maior número possível de colaboradores e acadêmicos, de todas as áreas de atuação, haja visto que a prática adequada da Higienização das Mãos pode salvar vidas”, afirmou Silvane Cavalheiro da Silva, enfermeira do SCIRAS.