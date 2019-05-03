Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:50

Buscar

Últimas notícias
X

De Graça

Praça de Aquidauana tem treino gratuito toda terça e quinta com modalidade tabata

O projeto é realizado às 8h, na praça do bairro Santa Terezinha

Thailla Torres

Publicado em 03/05/2019 às 17:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para quem não curte academia, fazer exercício ao ar livre pode ser uma ótima opção. Em Aquidauana, toda terça e quinta-feira, aulas gratuitas de condicionamento físico são oferecidas a população.

O treino começa sempre às 8h na praça do bairro Santa Terezinha. Quem pratica a atividade física desfruta também do treino tabata, conhecido como método de treinamento intenso com intervalos curtos.

 Assim, à primeira vista, pode parecer o mesmo que o treino de HIIT, mas ambos têm diferenças no que se refere ao tempo de descanso.

Enquanto os períodos de descanso no treino de HIIT são iguais ou superiores aos de trabalho, no treino tabata são a metade do tempo. Por exemplo, nessa odalidade, se você faz abdominais por 20 segundos, você descansa 10, enquanto que no treino de HIIT você teria 20 ou 30 segundos de descanso.

Pensando nisso, rapidamente deduzimos que o treino tabata é mais intenso do que o treino de HIIT porque se destina a levar o corpo ao seu máximo desempenho e elevar o limite da sua frequência cardíaca. Trata-se de um treinamento eficaz realizado em um curto período de tempo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo