Praça de Aquidauana tem treino gratuito toda terça e quinta com modalidade tabata

Para quem não curte academia, fazer exercício ao ar livre pode ser uma ótima opção. Em Aquidauana, toda terça e quinta-feira, aulas gratuitas de condicionamento físico são oferecidas a população.

O treino começa sempre às 8h na praça do bairro Santa Terezinha. Quem pratica a atividade física desfruta também do treino tabata, conhecido como método de treinamento intenso com intervalos curtos.

Assim, à primeira vista, pode parecer o mesmo que o treino de HIIT, mas ambos têm diferenças no que se refere ao tempo de descanso.

Enquanto os períodos de descanso no treino de HIIT são iguais ou superiores aos de trabalho, no treino tabata são a metade do tempo. Por exemplo, nessa odalidade, se você faz abdominais por 20 segundos, você descansa 10, enquanto que no treino de HIIT você teria 20 ou 30 segundos de descanso.

Pensando nisso, rapidamente deduzimos que o treino tabata é mais intenso do que o treino de HIIT porque se destina a levar o corpo ao seu máximo desempenho e elevar o limite da sua frequência cardíaca. Trata-se de um treinamento eficaz realizado em um curto período de tempo.