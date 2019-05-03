Samu de Corumbá ganha reforço com nova viatura, agora cidade tem 5 veículos

Reforço
O serviço conta com cinco ambulâncias, que atende aproximadamente 25 ocorrências diárias.
A Secretaria de Saúde de Corumbá recebeu nesta sexta-feira (3), uma ambulância disponibilizada pelo Ministério da Saúde para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).
Com o novo veículo de suporte básico, o serviço conta com cinco ambulâncias, que atende aproximadamente 25 ocorrências diárias.
O Samu possui 01 unidade de suporte avançado conta com um médico, enfermeiro e motorista, e 04 unidades básicas que são preparadas para operar com um técnico em enfermagem, além do motorista socorrista. Cada uma delas tem rede de oxigênio, prancha longa de madeira para imobilização da coluna, colares cervicais, cilindro de oxigênio, talas de imobilização de fraturas e desfibrilador.
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