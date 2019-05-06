Mães de Aquidauana terão encontro fitness com entrada gratuita

No dia 10 de maio o Sesc Aquidauana vai homenagear as mães com um aulão. Com participação gratuita, serão dois encontros um às 07h e outro às 18h.



Quem já é aluno das atividades do Sesc, poderá levar um convidado. No dia do evento, os convidados deverão preencher um formulário, dizendo que estão aptos para a prática de atividade. Para participar, é necessário estar com roupas de ginástica.



O aulão contará com exercícios funcionais para fugir da rotina dos padrões de treinos dos alunos. E para encerrar terá degustação de banana chips e suco natural.



Com foco na qualidade de vida das pessoas, o Sesc tem o esporte como um dos pilares de atuação e disponibiliza em Aquidauana, uma academia com equipamentos modernos, estrutura ampla, além de treinos personalizados com profissionais qualificados que são fundamentais para melhor desempenho dos alunos.



O Sesc Aquidauana fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026.