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Dia especial

Mães de Aquidauana terão encontro fitness com entrada gratuita

O aulão contará com exercícios funcionais para fugir da rotina

Thailla Torres

Publicado em 06/05/2019 às 16:05

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No dia 10 de maio o Sesc Aquidauana vai homenagear as mães com um aulão. Com participação gratuita, serão dois encontros um às 07h e outro às 18h.

Quem já é aluno das atividades do Sesc, poderá levar um convidado. No dia do evento, os convidados deverão preencher um formulário, dizendo que estão aptos para a prática de atividade. Para participar, é necessário estar com roupas de ginástica.

O aulão contará com exercícios funcionais para fugir da rotina dos padrões de treinos dos alunos. E para encerrar terá degustação de banana chips e suco natural.

Com foco na qualidade de vida das pessoas, o Sesc tem o esporte como um dos pilares de atuação e disponibiliza em Aquidauana, uma academia com equipamentos modernos, estrutura ampla, além de treinos personalizados com profissionais qualificados que são fundamentais para melhor desempenho dos alunos.

O Sesc Aquidauana fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026. 

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