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Corumbá

Saúde promove Semana da Enfermagem nos dias 09 e 10 de maio

Thailla Torres

Publicado em 06/05/2019 às 17:06

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Secretaria de Saúde de Corumbá estará promovendo nos próximos dias 09 e 10 de maio a Semana de Enfermagem, destinado a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, profissionais e estudantes. O credenciamento será no dia 09, a partir das 7h30, na Associação Médica de Corumbá.

Durante o evento, a Gerente de Planejamento da Secretaria de Saúde de Campo Grande, Enfª Hena Diana M. Lopes da Silva, fará uma palestra sobre #Força #Foco e # Planejamento. Também terá mini curso de procedimentos (Punções e SVD), palestras sobre violência no trabalho, saúde mental e pré natal, além de mostra científica e relatos de experiência.

Os interessados podem submeter trabalhos para apresentação até o dia 07/05/2019. Cada participante poderá submeter até 03 relatos de experiência como autor principal, nos temas Controle Social e Participação da Comunidade, Educação, Trabalho e Gestão em saúde. O relato de experiência poderá ter 01 autor principal e até 06 coautores. A apresentação do Relato de Experiência será na modalidade Roda de Conversa. As inscrições dos trabalhos devem ser realizadas no link.

A inscrição é gratuita, mas apoiamos a solidariedade e portanto receberemos a doações de alimentos não perecíveis. Confira a programação completa e faça sua inscrição no link.

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