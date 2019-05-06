Unimed convoca Assembleia Geral para deliberar diretoria executiva

A Unimed Aquidauana publicou edital convocando seus associados para uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 16 de maio, às 17 horas, na sede da cooperativa para tratar da eleição para preenchimento do cargo vago na diretoria executiva.

As 17h horas, Em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda convocação as 18 horas, com presença de metade dos associados, ou ainda e ultima convocação as 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 associados, para deliberarem sobre a eleição e outros assuntos de interesse social.

A sede da cooperativa está localizada na Rua 7 de Stembro, 1259 – Bairro Guanandy.

Segue Edital na íntegra.