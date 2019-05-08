Comunidade de Camisão recebe projeto “A Prefeitura Mais Perto de Você”

Hoje foi a vez da comunidade do distrito de Camisão usufruir dos atendimentos do projeto "A Prefeitura Mais Perto de Você", com serviços de assistência social e saúde e entrega de uniformes para os alunos da Escola Municipal Franklin Cassiano. Além dos atendimentos do programa Bolsa Família, CREAS, CRAS e Núcleo de Geração de Renda.

Na ESF Camisão foram realizados exames preventivos. Durante a ação foram ofertados cortes de cabelo, pela equipe voluntária da Srª Marlene (Escola Cabelo & Arte).

Acompanharam a ação no distrito de Camisão, os secretários municipais Marcos Chaves (Assistência Social) e Ivone Nemer (Educação) e as lideranças da comunidade do distrito de Camisão.