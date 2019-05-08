Comunidade de Camisão recebe projeto “A Prefeitura Mais Perto de Você”

Região
Hoje foi a vez da comunidade do distrito de Camisão usufruir dos atendimentos do projeto "A Prefeitura Mais Perto de Você", com serviços de assistência social e saúde e entrega de uniformes para os alunos da Escola Municipal Franklin Cassiano. Além dos atendimentos do programa Bolsa Família, CREAS, CRAS e Núcleo de Geração de Renda.
Na ESF Camisão foram realizados exames preventivos. Durante a ação foram ofertados cortes de cabelo, pela equipe voluntária da Srª Marlene (Escola Cabelo & Arte).
Acompanharam a ação no distrito de Camisão, os secretários municipais Marcos Chaves (Assistência Social) e Ivone Nemer (Educação) e as lideranças da comunidade do distrito de Camisão.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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