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Saúde

Cerca de 170 famílias de Corumbá foram atendidas na Ação Povo das Águas de 2019

Thailla Torres

Publicado em 09/05/2019 às 17:12

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1Cerca de 170 famílias de Corumbá receberam atendimento médico, odontológico, social e educacional em áreas de difícil acesso da parte mais alta do Pantanal sul-mato-grossense.

A primeira edição do Programa Social Povo das Águas foi realizada entre os dias 28 de maio e 4 de abril e percorreu desde a região do Tuiuiú, distante cerca de 30 km da área urbana da cidade, até o Porto Novo Horizonte, já na divisa com o estado do Mato Grosso, quase 300 quilômetros de distância, via Rio Paraguai, de Corumbá.

Durante toda a expedição, os servidores do Município realizaram 456 procedimentos odontológicos, 228 aplicações de flúor e entregou 235 kits de escovação. 266 doses de vacinas, inclusive da gripe, foram distribuídas entre os ribeirinhos. Já os atendimentos médicos somaram 245, acompanhados de 275 procedimentos de enfermagem.

Os ribeirinhos ainda tiveram acesso a procedimentos de fisioterapia e acupuntura. A equipe também fez o acompanhamento de 107 famílias inscritas no Programa Bolsa Família. Foram realizadas 85 orientações e encaminhamentos para órgãos do Serviço Social, 171 atualizações do PAIF, 24 inclusões no CAD Único e mais 9 encaminhamentos para BPC. Foram entregues ainda mudas e sementes de diversos legumes e verduras.

Duzentas e sete crianças foram atendidas com atividades lúdicas e pedagógicas e 300 ovos de Páscoa foram entregues os ribeirinhos. Os produtos foram doados por Lauro Registrando, Andorinha e demais colaboradores, incluindo alguns integrantes da própria equipe. A voluntária Maria Ribeiro fez 125 cortes de cabelo e ajudou a melhorar a autoestima da população.

Nesta edição, uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), viabilizou a emissão de 20 carteiras de identidade. O trabalho foi feito pra uma perita papiloscopista da Polícia Civil de Corumbá.

Castelo

A equipe do Povo das Águas conseguiu atender até os moradores da região do Castelo, onde os baceiros prejudicaram a entrada até o Porto Zequinha, onde tradicionalmente acontece o atendimento. O trabalho foi realizado na própria embarcação que leva a equipe da Prefeitura de Corumbá.

O Povo das Águas é coordenado pela Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos e reúne servidores das secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura Familiar e da Defesa Civil.

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