Autópsia confirma que moradora de Coxim morreu de dengue

Região
No início da tarde desta sexta-feira (17), a secretaria de Saúde de Coxim confirmou que a copeira Marinalva Alcântara Ribeiro, de 43 anos, morreu em decorrência de dengue.
A causa da morte foi confirmada depois que o corpo foi submetido a autópsia no IML (Instituto Médico Legal), de acordo com o Edição MS.
Ela morava no Jardim Vista Alegre, em Coxim, mesmo bairro onde trabalhava outra vítima da doença.
Saúde
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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