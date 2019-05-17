Autópsia confirma que moradora de Coxim morreu de dengue

No início da tarde desta sexta-feira (17), a secretaria de Saúde de Coxim confirmou que a copeira Marinalva Alcântara Ribeiro, de 43 anos, morreu em decorrência de dengue.

A causa da morte foi confirmada depois que o corpo foi submetido a autópsia no IML (Instituto Médico Legal), de acordo com o Edição MS.

Ela morava no Jardim Vista Alegre, em Coxim, mesmo bairro onde trabalhava outra vítima da doença.