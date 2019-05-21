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Saúde

Em MS, campanha de vacinação contra gripe imuniza 503,5 mil pessoas

Dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde; Estado atingiu 66,16% da meta, que era de vacinar 801,9 mil pessoas

Thailla Torres

Publicado em 21/05/2019 às 16:22

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A duas semanas do fim da campanha, apenas 63,4% do público-alvo se vacinou contra a gripe em todo o país, um total de 37,7 milhões de pessoas. Em Mato Grosso do Sul, o índice chegou a 66,16%, com dose aplicada em 530.569 do total previsto de 801.907 pessoas.

Os estados com maior cobertura até o momento são: Amazonas (93,6%), Amapá (85,5%), Espírito Santo (75,3%), Alagoas (73,4%), Rondônia (72,6%) e Pernambuco (72,2%). Já os estados com menor cobertura são: Rio de Janeiro (45,8%) Acre (49,7%), São Paulo (57,0%), Roraima (57,4%) e Pará (59,2%).

Neste ano, até 11 de maio, foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em todo o país, com 144 mortes. Até o momento, o subtipo predominante no país é o vírus influenza A (H1N1), com registro de 407 casos e 86 óbitos. Em Mato Grosso do Sul, foram registradas seis mortes, sendo uma em Corumbá, quatro em Três Lagoas e uma em Aquidauana.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza teve início no dia 10 de abril em todo o país. No primeiro momento, foram priorizadas as crianças e gestantes. A vacinação está aberta para todos os públicos desde o dia 22 de abril e encerra no dia 31 de maio.

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