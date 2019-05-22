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Entrevista técnica do Processo Simplificado da Saúde será quinta-feira, em Corumbá

A entrevista será das 8h30 às 10h30 na Escola de Governo, localizada na rua Colombo, 1766, Centro.

Thailla Torres

Publicado em 22/05/2019 às 14:42

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Acontece nesta quinta-feira, em Corumbá,  a entrevista técnica do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de Profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde (técnico de saúde pública - atendimento e recepção).

A lista com os 30 candidatos convocados para a próxima etapa foi revisada pela Escola de Governo após análise de recursos – processo previsto no Edital – e publicado no Diocorumbá dessa terça-feira, 22 de maio.

A entrevista será das 8h30 às 10h30 na Escola de Governo, localizada na rua Colombo, 1766, Centro. São atribuições do cargo: recepcionar pacientes, preenchendo dados pessoais em prontuários e encaminhando-os para consulta.

Triar a clientela, mantendo controle e atualização das informações, preenchendo formulários, prontuários, carteiras de vacinação e controle de saúde, efetuando aprazamento, lançando dados em formulários apropriados via sistema de informação, fazendo agendamento e encaminhamento aos serviços de saúde disponíveis e compatíveis.

Atender pós-consulta os pacientes, orientando conforme prescrição médica e prestando informações gerais sobre cuidados básicos de saúde; e executar outras tarefas correlatadas. Serão contratados 15 técnicos com vencimento base é de R$ 1.104,73.

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