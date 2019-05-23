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Neste sábado, moradores de Corumbá recebem ação no Residencial Flamboyant 3

Thailla Torres

Publicado em 23/05/2019 às 17:45

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Neste sábado, 25 de maio, das 09 horas às 13hs, moradores do Conjunto Residencial Flamboyant 3, em Corumbá, receberão atendimento especial.

Serão oferecidas consultas com clínico geral e pediatra, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, coleta de preventivo, pesagem do Programa Bolsa Família, orientações sobre saúde bucal e atualização da caderneta de vacinação.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob a coordenação da Gerência de Habitação realizará uma roda de conversa para tratar do tema Noções Básicas de Convivência. O tema proposto visa reforçar dicas essenciais para boa convivência em condomínios, normas de conduta que ajudam a evitar possíveis conflitos e problemas com vizinhos, pequenas atitudes no dia a dia que influenciam a boa convivência e qualidade de vida de todos. A harmonia e respeito entre condôminos fazem a diferença na rotina do empreendimento, além de propiciar um ambiente mais saudável e leve. Na ocasião será entregue um guia com pequenas regras básicas e dicas para evitar possíveis conflitos e problemas.

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