Unidade de saúde realiza atualização de vacina e vitamina A em Corumbá

Nesta terça-feira (28), das 7h30 às 10h30, e das 13h30 às 16h30, a Estratégia Saúde da Família Ênio Cunha II, em Corumbá, irá realizar atualização da caderneta de vacinação e administração de vitamina A, destinadas a crianças de 06 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.

As vitaminas são substâncias orgânicas importantes para o corpo humano e são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo. É importante para o crescimento adequado e diferenciação dos tecidos de vários órgãos, em especial, os olhos.

A Unidade de Saúde fica localizada na Alameda Laranjeira, 170-B, Dom Bosco. O telefone é (67) 3907-5302.