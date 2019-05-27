Unidade de saúde realiza atualização de vacina e vitamina A em Corumbá

Saúde
Nesta terça-feira (28), das 7h30 às 10h30, e das 13h30 às 16h30, a Estratégia Saúde da Família Ênio Cunha II, em Corumbá, irá realizar atualização da caderneta de vacinação e administração de vitamina A, destinadas a crianças de 06 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.
As vitaminas são substâncias orgânicas importantes para o corpo humano e são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo. É importante para o crescimento adequado e diferenciação dos tecidos de vários órgãos, em especial, os olhos.
A Unidade de Saúde fica localizada na Alameda Laranjeira, 170-B, Dom Bosco. O telefone é (67) 3907-5302.
Saúde
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LUTO
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