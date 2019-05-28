Unidade de saúde em Corumbá realiza preventivos no período noturno

Nesta quarta-feira (29), das 16h às 20h, a Estratégia Saúde da Família Ênio Cunha II, em Corumbá, realizará coleta de preventivo em horário noturno, em mulheres com vida sexual ativa. O objetivo é de facilitar o acesso, ao serviço de saúde, de mulheres que não podem comparecer à unidade durante o horário diurno de funcionamento.

O exame detecta o câncer de colo uterino em estagio precoce ou anormalidade nas células que podem estar associadas ao desenvolvimento deste tipo de tumor.

Para ser atendida não é necessário agendar o exame, basta levar o RG, CPF, cartão do SUS e, caso tiver, o último preventivo.

A Unidade de Saúde fica localizada na alameda Laranjeira, 170-B, Dom Bosco, tel.: 3907-5302