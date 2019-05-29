Começa nesta quarta-feira campanha do agasalho em Corumbá

Começa amanhã (30) a segunda edição da campanha solidária “LGBT – Atitude que Transforma”, em Corumbá. A iniciativa vai arrecadar agasalhos; roupas; cobertores e calçados que serão entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Sensibilizada com a situação de pessoas em situação de rua e de pessoas carentes, a comunidade LGBT busca mobilizar todos com intuito de ajudar ao próximo. É o segundo ano que realizamos essa campanha”, explicou Márcio Kalango, que é coordenador de Políticas Públicas para LGBT. Ele informou que também podem ser doados brinquedos, que serão entregues para crianças.

O ponto de arrecadação funcionará das 07h30 às 13h30 na sede da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, que fica na rua 15 de Novembro, 400, entre ruas 13 de Junho e Dom Aquino Corrêa, Centro de Corumbá. A campanha vai até 12 de junho.