Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:53

Buscar

Últimas notícias
X

Menos violência

Corumbá lança campanha de combate ao feminicídio neste sábado

O objetivo da campanha é sensibilizar e conscientizar toda a sociedade das consequências da violência contra a mulher

Thailla Torres

Publicado em 29/05/2019 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O lançamento de Campanha de Combate ao Feminicídio, em Corumbá, está previsto para este sábado, 1°de junho, durante o projeto “Cidadania em Ação” que será desenvolvido pela Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, no Distrito de Albuquerque.

O objetivo da campanha é sensibilizar e conscientizar toda a sociedade das consequências da violência contra a mulher, inclusive, a morte e divulgar os serviços e mecanismos legais de proteção à mulher em situação de violência.

A escolha do dia 1º de junho para o lançamento da campanha em Corumbá tem um motivo forte. É a data em que se instituiu, através de lei, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Estado. Foi no dia 1º de junho de 2015, que Isis Caroline de 21 anos, foi brutalmente assassinada por seu companheiro, deixando suas duas filhas, ainda crianças, para a mãe cuidar. Esse fato gerou muita comoção e acabou transformando a data em um ponto de partida para dar um basta à violência contra a mulher.

Durante a campanha que será desenvolvida entre 01 e 07 de junho, a coordenadoria pretende realizar blitz educativa, rodas de conversa nas escolas e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e palestras. Além disso, está prevista uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores alusiva às atividades e de apoio ao combate ao feminicídio. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo