Corumbá lança campanha de combate ao feminicídio neste sábado

O lançamento de Campanha de Combate ao Feminicídio, em Corumbá, está previsto para este sábado, 1°de junho, durante o projeto “Cidadania em Ação” que será desenvolvido pela Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, no Distrito de Albuquerque.

O objetivo da campanha é sensibilizar e conscientizar toda a sociedade das consequências da violência contra a mulher, inclusive, a morte e divulgar os serviços e mecanismos legais de proteção à mulher em situação de violência.

A escolha do dia 1º de junho para o lançamento da campanha em Corumbá tem um motivo forte. É a data em que se instituiu, através de lei, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Estado. Foi no dia 1º de junho de 2015, que Isis Caroline de 21 anos, foi brutalmente assassinada por seu companheiro, deixando suas duas filhas, ainda crianças, para a mãe cuidar. Esse fato gerou muita comoção e acabou transformando a data em um ponto de partida para dar um basta à violência contra a mulher.

Durante a campanha que será desenvolvida entre 01 e 07 de junho, a coordenadoria pretende realizar blitz educativa, rodas de conversa nas escolas e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e palestras. Além disso, está prevista uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores alusiva às atividades e de apoio ao combate ao feminicídio.