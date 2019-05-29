De 2 a 5 de junho ribeirinhos do Pantanal serão atendidos pelo Programa Social Povo das Águas

De 2 e 5 de junho acontece a terceira edição do Programa Social Povo das Águas. A ação, que é coordenada pela Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, vai atender os ribeirinhos da região do Baixo Pantanal.

O embarque da equipe acontece às 22 horas na Agência Municipal Portuária. Na manhã do domingo, 2 de junho, os trabalhos acontecem na casa da Dona Fátima, quando serão assistidos todos os moradores da região do Formigueiro.

No período da tarde, das 14h às 18 horas, os servidores do Município estarão na região do Porto da Manga, onde o atendimento acontece no Hotel Sonetur. Na segunda, dia 3, a ação beneficia os ribeirinhos do Porto Esperança, das 8h às 12 horas, na Escola Municipal Porto Esperança.

No dia 4, terça-feira, o Programa Social estará em Forte Coimbra, atendendo os ribeirinhos na escola Municipal Ludovina Portocarrero, também das 8h às 12 horas. Na quarta, a expedição será encerrada no Porto da Morrinho, onde a equipe atende os ribeirinhos das 8h às 13 horas no Hotel da Odila.

O Programa Social Povo das Águas leva diversos atendimentos para os moradores de regiões de difícil acesso do Pantanal sul-mato-grossense. A ação reúne servidores da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria Especial de Agricultura Familiar, Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil.