Aquidauana registra 1 morte por vírus da gripe e vacina será liberada para todos

Neste sábado
Segundo boletim divulgado hoje pela Secretaria Municipal foi notificado 33 casos suspeitos de influenza.
Aquidauana registra 1 morte por vírus respiratórios este ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. No total, contabilizando os casos de Aquidauana, Anastácio, Nioaque e Miranda, são 33 notificações.
Por isso, após 51 dias de sua abertura, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe será encerrada nesta sexta-feira (31) em todo o país, com as doses remanescentes sendo liberadas para toda a população a partir de segunda-feira, 3 de junho.
Até esta sexta, a medicação contra o vírus da Influenza era restrita a grupos prioritários-crianças de 6 meses a menos de 6 anos; pessoas a partir de 60 anos; gestantes; puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias); profissionais de segurança, saúde e educação; povos indígenas; portadores de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico; detentos e adolescentes sob medidas socioeducativas.
Cabe agora à população ir ao posto de saúde onde a medicação está disponível.
De acordo com a secretaria, tomar a injeção anualmente é importante, porque a gripe pode ter consequências sérias, como pneumonia e infarto. A doença mata mais de 650 mil pessoas todos os anos segundo a Organização Mundial de Saúde.
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