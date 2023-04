Abril Verde: HRMS fará mutirão de vacinação contra a gripe para colaboradores

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realizará, nos próximos dias 26 e 27 de abril, um mutirão de vacinação contra a gripe e influenza destinada aos seus colaboradores.

A iniciativa faz parte das ações da “Campanha Abril Verde” que, desde o início do mês, promove uma série de atividades internas com foco na conscientização dos trabalhadores para um ambiente de trabalho mais seguro.

“Oferecer vacina aos colaboradores do HRMS é uma medida essencial para a promoção da saúde e segurança no trabalho”, destacou a enfermeira do trabalho, Terezinha de Jesus.

Durante os dois dias de vacinação, servidores do HRMS e funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços para o hospital poderão ser imunizados. A aplicação das doses ocorrerá na sala Ipê Roxo (térreo).

Abril Verde

Lançada no último dia 12, a campanha Abril Verde visa conscientizar os trabalhadores sobre a importância de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além de incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

Na primeira semana, os servidores ganharam massagem gratuita e, nesta semana, ações educativas com roda de conversa e sorteio de brindes estão sendo realizadas em todos os setores do hospital, nos três turnos. O encerramento da campanha será no dia 28 de abril, com a palestra da auditora fiscal da Vigilância Sanitária, Denise Marques Coelho, no Auditório Jacarandá.

“Nosso objetivo principal é que nossos colaboradores se conscientizem do papel importantes que eles têm na saúde e segurança de todos e leve os bons hábitos para o seu dia a dia”, destacou a diretora-presidente do HRMS, Drª Marielle Alves Corrêa Esgalha.

As ações da campanha são coordenadas pela Diretoria de Ensino e Pesquisa e pela Gerência de Direitos, Vantagens e Assistência ao Servidor.