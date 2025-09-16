Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 18:41

Saúde

Ações do Setembro Amarelo chegam à zona rural e escolas de Anastácio

Palestras e dinâmicas reforçam cuidados com a saúde mental e orientam sobre os serviços psicológicos disponíveis no município

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 15:59

Participantes foram convidados a refletir sobre sua rede de apoio / Divulgação

Dando continuidade à campanha do Setembro Amarelo, a Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta semana uma série de ações voltadas à conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio.

As atividades foram conduzidas pelos psicólogos Lucas Fiorentino e Flávia, que levaram palestras e dinâmicas interativas para as comunidades atendidas pelas ESFs Pulador e Veredão, na zona rural, e para os alunos da Escola Estadual Romalino Alves de Albres.

Durante os encontros, os participantes foram convidados a refletir sobre sua rede de apoio por meio da dinâmica da árvore, uma metodologia que estimula a identificação de pessoas e instituições que podem oferecer suporte emocional em momentos difíceis.

Além disso, foram apresentados os serviços psicológicos oferecidos pelo município e o fluxo de atendimento, garantindo que todos saibam como e onde buscar apoio quando necessário.

ÚLTIMAS

Trânsito

Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Vítima foi socorrida pelo SAMU com traumatismo na cabeça e crise convulsiva

Geral

Prefeitura garante progressão de carreira de 873 servidores

Decreto retoma promoções na carreira após cinco anos de paralisação

