Ações do Setembro Amarelo chegam à zona rural e escolas de Anastácio

Participantes foram convidados a refletir sobre sua rede de apoio / Divulgação

As atividades foram conduzidas pelos psicólogos Lucas Fiorentino e Flávia, que levaram palestras e dinâmicas interativas para as comunidades atendidas pelas ESFs Pulador e Veredão, na zona rural, e para os alunos da Escola Estadual Romalino Alves de Albres.

Dando continuidade à campanha do Setembro Amarelo, a Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta semana uma série de ações voltadas à conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio.

Durante os encontros, os participantes foram convidados a refletir sobre sua rede de apoio por meio da dinâmica da árvore, uma metodologia que estimula a identificação de pessoas e instituições que podem oferecer suporte emocional em momentos difíceis.

Além disso, foram apresentados os serviços psicológicos oferecidos pelo município e o fluxo de atendimento, garantindo que todos saibam como e onde buscar apoio quando necessário.

