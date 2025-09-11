Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:22

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Adolescentes têm até dezembro para se vacinar contra HPV

Meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos

Da redação

Publicado em 11/09/2025 às 10:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde ampliou até dezembro a mobilização para vacinar adolescentes com idade entre 15 e 19 anos contra o HPV. A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que perderam a imunização na idade recomendada, de 9 a 14 anos.

Em nota, a pasta informou que a estratégia conta com o apoio de estados e municípios e que, para facilitar o acesso, a dose está sendo ofertada em unidades básicas de saúde (UBS) e também em escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings.

“A vacina contra o HPV é segura e fundamental na prevenção de cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. As ações de resgate buscam assegurar que todos os adolescentes e jovens dessa faixa etária sejam imunizados, garantindo um futuro mais saudável para as próximas gerações.”

Balanço
Dados do ministério apontam que, até o início do mês, mais de 115 mil adolescentes haviam sido imunizados nessa nova etapa da estratégia. Os estados com maior número de vacinados incluem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em 2024, o Brasil registrou mais de 82% de cobertura vacinal contra o HPV entre meninas de 9 a 14 anos, índice acima da média global, de 37%. Entre meninos da mesma faixa etária, a cobertura foi de 67%.

Esquema vacinal
Desde o ano passado, o Brasil passou a adotar o esquema de dose única contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas doses. A medida, de acordo com o ministério, segue recomendações internacionais e reforça o compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.

Para pessoas imunocomprometidas, como as que vivem com HIV/aids e pacientes oncológicos e transplantados, o esquema contra o HPV permanece o de três doses. A mesma regra também vale para usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP) com idade entre 15 e 45 anos e para vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

Entenda
O HPV (papilomavírus humano) afeta pele e mucosas e figura atualmente como a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV – alguns podem causar verrugas genitais enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação, oferecida gratuitamente via Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada a forma mais eficaz de prevenção do HPV, aliada ao uso de preservativos, que ajudam a reduzir o risco de contágio.

A infecção, na maioria das pessoas, não apresenta sintomas. Em alguns casos, o HPV pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais visíveis a olho nu ou subclínico.

As primeiras manifestações da infecção surgem, geralmente, entre dois e oito meses, mas pode demorar até 20 anos e costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com baixa imunidade.

O diagnóstico é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais, dependendo do tipo de lesão.

Leia Também

• Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

• Seminário capacita profissionais para reforçar vacina do sarampo em MS

• MS Vacina Mais Sarampo: força-tarefa do Governo amplia combate à doença

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

Saúde

Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

Saúde

Anastácio registra 651 casos de chikungunya e duas mortes

Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul

Boletim aponta casos de dengue e Chikungunya em Aquidauana

Aquidauana registra morte por dengue em 2025, em meio a mais de 13 mil casos em MS

Programa

HRMS abre inscrições para Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde

Publicidade

SES

Novo modelo de financiamento a hospitais em MS fortalece unidades

ÚLTIMAS

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população

Cultura

Renato Câmara propõe reconhecer Casa de Ensaio como patrimônio cultural de MS

Projeto reconhece importância da Casa de Ensaio, em Campo Grande, para a cultura estadual

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo