Agentes de endemias de Corumbá recebem novos uniformes

Equipe uniformizada

Os 136 agentes de endemias de Corumbá foram beneficiados com um novo kit de uniformes, incluindo camisetas de manga curta, camisas de manga longa e gandolas.

Beatriz Assad, Secretária de Saúde, ressaltou a importância desses uniformes para os agentes, destacando que eles realizam visitas domiciliares e trabalham diretamente nas ruas, executando importantes ações de campo. Em uma região ensolarada como Corumbá, as camisas de manga longa e as gandolas oferecem proteção essencial não apenas contra os raios solares, mas também contra insetos, galhos e outros elementos do ambiente.

Luciana Ambrósio, Gerente da Vigilância em Saúde, expressou sua satisfação em atender a um pedido antigo da categoria: "Este era um pedido há muito tempo esperado pelos agentes, e agora conseguimos concretizá-lo. Os agentes estão contentes com os novos uniformes, o que proporciona uma motivação adicional. Agradecemos à gestão e ao Prefeito pelo apoio aos profissionais de saúde".

Ao todo, foram adquiridos com recursos próprios 1.972 camisetas de manga curta, 1.430 camisas de manga longa e 930 gandolas, visando garantir condições adequadas de trabalho e segurança para os agentes que desempenham um papel crucial na saúde pública da cidade.