Agentes e técnicos de saúde são capacitados para enfrentamento de epidemias

Chuva e calor são favoráveis para proliferação do Aedes aegypyi / (Foto: Divulgação)

As fortes chuvas que atingem o Estado, desde o início do mês, contribuíram para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Diante disso, o Governo do Estado por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem realizado diversas capacitações nos 79 municípios para o enfrentamento da das arboviroses, com a finalidade de reduzir o impacto dessas doenças no Estado.



A Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores da SES realiza desde segunda-feira (6) até hoje (8), de forma estratégica no município de Ponta Porã, a capacitação de agentes e técnicos de saúde com temas relacionados a biologia dos vetores e práticas operacionais de campo.



O coordenador estadual de controle de vetores, Mauro Lúcio, explica que os profissionais de saúde dos demais municípios do Estado também receberão o treinamento conforme cronograma de ação estratégica. “Para que a gente tenha segurança e certeza de que todos os agentes e técnicos estejam capacitados pela Coordenadoria de Controle de Vetores e sabendo exatamente o que deve ser feito de imediato para conter, principalmente, casos de dengue e chikungunya no Estado”, salienta.



Durante a capacitação serão abordadas a biologia do vetor, operações de campo, visita domiciliar, pontos estratégicos e pontos críticos relacionados a proliferação da doença. O treinamento é realizado na prática para que as dúvidas que surgirem sejam esclarecidas e para que os agentes e técnicos sejam melhores capacitados com o propósito de oferecer um trabalho resolutivo em todos os imóveis de Ponta Porã.



O aperfeiçoamento dos agentes e técnicos ficará a cargo dos técnicos da Coordenadoria de Controle de Vetores da SES, Márcio Luiz de Oliveira e Marcus Carvalhal, sob supervisão do coordenador estadual de controle de vetores, Mauro Lúcio.