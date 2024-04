ALEMS apoia ações do Abril Verde em Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apoia as ações do “Abril Verde”. A campanha é fruto de uma lei originada na ALEMS. A Lei 5.196, de 2018, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), institui o Abril Verde e o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho é apoiada pela Casa de Leis.

Neste ano, uma das iniciativas que acontece na Casa de Leis em alusão ao Abril Verde é a iluminação na cor verde na fachada do prédio, parte integrante do reforço à campanha, para que a sociedade sul-mato-grossense se previna em relação às doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. A Comunicação da ALEMS também divulga em seus canais oficiais informações de conscientização sobre o tema.

Em abril, é comemorado o Dia Mundial o Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho, no dia 28. No mesmo mês aconteceu a morte dos 78 mineiros mortos durante explosão em uma mina no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, a data foi instituída pela Lei 11.121, de 2005, como o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

MPT

Neste ano, a meta prioritária estabelecida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para essa campanha é a luta pela prevenção aos riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Estão previstas uma série de ações em alusão ao ambiente de trabalho em diversos lugares e órgãos de todo o Estado.

No Brasil, em 2013, foram registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 603.825 mil acidentes e 2.694 óbitos relacionados ao trabalho. Isso traz consequências à saúde do trabalhador e vida de suas famílias, causando impactos econômicos e redução na produtividade.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul