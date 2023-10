ALEMS será palco do I Simpósio de Cuidados Paliativos de Mato Grosso do Sul

Outubro é o mês dos Cuidados Paliativos e tendo em vista a relevância do tema, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) reunirá profissionais, gestores e estudantes da área da saúde para debater a assistência prestada ao paciente em fase avançada de doença progressiva e sem a possibilidade de cura. A realização é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde e Fundação Miguel Couto com a ALEMS.

"Essa é uma discussão importantíssima e que exige de nós, agentes públicos, muita sensibilidade, pois os cuidados paliativos desempenham um papel crucial na saúde pública, melhorando a experiência dos pacientes, otimizando os recursos públicos e tratando com dignidade e compaixão os pacientes com doenças graves ou terminais", afirmou o 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Quinta-feira (5), às 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia, será a abertura do I Simpósio de Cuidados Paliativos de Mato Grosso do Sul. O enfermeiro Alexandre Ernesto Silva fará a palestra “Cuidados Paliativos: Uma mudança de perspectiva na gestão do cuidado”.

Em seguida, acontecerá a mesa redonda com o tema: “Qual o impacto da abordagem de cuidados paliativos nas instituições de saúde? Quais os principais desafios enfrentados pelas instituições de saúde do MS na abordagem de Cuidados Paliativos?”.

Sexta-feira (6), o evento inicia-se às 8h e a psicóloga Maria Júlia Kovacs abordará sobre “A comunicação na promoção da dignidade em cuidados paliativos: desafios para a equipe multidisciplinar”.

A mesa redonda será: “Quais os desafios e as perspectivas enfrentados pela equipe multidisciplinar na comunicação em Cuidados Paliativos? Existem habilidades de comunicação específicas para lidar com situações difíceis em Cuidados Paliativos?”. O encerramento está previsto para 11h.

