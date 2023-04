Anabolizantes: o amor pelo corpo ideal pode levar à morte

Anabolizantes continuam sendo aplicados mesmo proibidos

A busca por um corpo “invejável”, estimulado as vezes, por alguns seguimentos da mídia, tem levado homens e mulheres a perderem a noção de cuidados com a própria saúde. Esse desejo de alcançar resultados rápidos tem feito com que muita gente busque resultados “rápidos” nos anabolizantes.

Os Esteroides Anabolizantes (EA), são drogas que têm como função principal a reposição de testosterona, que é o hormônio responsável por características que definem homem e mulher. O uso dessas substâncias para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo, além de oferecer grande risco a saúde, são medicamentos sob controle especial e só podem ser vendidos em farmácias e drogarias com retenção de receita médica.

Mal humor pode estar associado ao uso de esteróides

“Alterações do humor, em estágios avançados e contínuos, em relação ao uso dos anabolizantes, até mesmo questões relacionadas com agressividade, alucinações psicose, enfim. Formação de trombos, ou seja; coágulos que se apresentam na corrente sanguínea. Isso aí pode trazer um sério dano. Até mesmo chegar ao óbito e uma retenção hídrica que é clássica em relação aos anabolizantes. Consequentemente essa retenção gera um aumento da hipertensão arterial sistêmica”, esclarece o Professor universitário de Educação Física, Marco Aurélio Dalfior, especializado em Anatomia e Biomecânica e Mestre em Ciência da Motricidade Humana.

Anabolizantes não viciam, mas podem estimular a vigorexia

“Anabolizantes viciam? Não. Porém, o uso contínuo pode criar uma dependência emocional, e aí sim, essa dependência emocional, gera situações que preocupam, até mesmo, em vigorexia. A vigorexia é justamente aquele “viciadinho” da academia, aquele que vai a academia todos os dias da semana e por conta dessas alterações que causam no seu estereótipo, ou sexa, naquilo que ele vê diante do espelho, isso vai criando uma dependência muito grande e ele não consegue fazer uma leitura do que está acontecendo. Ele só observa aquilo que está externamente e não o que está acontecendo internamente”. Alerta Dalfior.

A venda de anabolizantes no Brasil, está enquadrada no artigo 273 do código penal que prevê pena de 10 a 15 anos de prisão e multa.

A “bomba” que explode silenciosamente

Consequentemente, o corpo “sarado” que aos olhos de muitos expressa saúde (por horas de treino numa academia), pode revelar outra realidade: a “saúde reversa” com consequências graves no organismo e, principalmente, no coração.

Alguns dos vários problemas que a substância causa, está ligado a saúde do usuário, e, direta ou indiretamente, o coração. São problemas como o aumento do colesterol, hipertensão, diabetes, miocardite, AVC (Acidente Vascular Cerebral), morte súbita e até na sexualidade, são alguns dos prejuízos causados pelos anabolizantes, conforme explica o Professor Ginecologista e Sexologista, Mestre em Ciências pela USP (Universidade de são Paulo) e Presidente do Comitê Científico de Sexualidade Humana da Associação Paulista de Medicina, Dr. José Carlos Riechelmann,

“Em homens, os anabolizantes podem interromper a fabricação da testosterona natural e causar:

• diminuição do tamanho dos testículos;

• redução na quantidade de esperma;

• calvície;

• crescimento irreversível das mamas (ginecomastia);

• impotência sexual;

• esterilidade, que pode ser permanente.”

E acrescenta. Riechelmann, “Em mulheres, os anabolizantes imitam os efeitos do hormônio masculino, fazendo o corpo feminino ficar parecido com o masculino:

• engrossamento da voz;

• crescimento de pelos no rosto (barba) e no corpo;

• redução do tamanho das mamas;

• irregularidade ou interrupção das menstruações;

• aumento do tamanho do clítoris;

• esterilidade, que pode ser permanente, finaliza o Sexologista”.

A Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo) tem se reunido com outras entidades de saúde para discutir essa questão, frente aos números cada vez maior de pacientes que buscam um profissional por complicações de saúde causados pelo uso ilegal de anabolizantes. Em documento, elas pedem ao CFM (Conselho Federal de Medicina) a votação da regulamentação sobre o uso de esteroides anabolizantes e similares para fins estéticos e de performance. Para a entidade, essa discussão se faz útil porque na contramão da ciência, existem ações e divulgações, estimulando a ingestão dessas substâncias indiscriminadamente. “É crescente e preocupante a disseminação de postagens, em redes sociais, fazendo apologia ao seu uso, transmitindo uma expertise e segurança na sua prescrição, colocando em risco a saúde da população” descreve o documento encaminhado ao CFM.