Anastácio realiza evento "Prevenção é o Primeiro Passo" com grande público

Ação do Outubro Rosa e Novembro Azul reuniu comunidade e destacou a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce
Ação integra campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul / Divulgação
A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, promoveu na última semana o evento “Prevenção é o Primeiro Passo”, no Centro de Convenções de Anastácio. A ação integrou as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, tendo como tema central “Saúde do Homem e da Mulher”, com foco na conscientização e prevenção ao câncer.
O auditório ficou lotado de servidores públicos, profissionais de saúde, estudantes e moradores, que participaram de uma noite marcada por informação, emoção e incentivo ao autocuidado. O ponto alto do evento foi a palestra do cirurgião oncológico Dr. Vitor Arce Cathcart, natural de Aquidauana, que abordou a importância do diagnóstico precoce e dos hábitos saudáveis na prevenção do câncer.
Durante sua fala, o médico expressou gratidão pela oportunidade de retornar à região e compartilhar conhecimento.
“Fico muito feliz em poder falar sobre um tema tão importante para a população e ainda mais por estar aqui, na minha terra, contribuindo para a conscientização sobre a saúde de homens e mulheres”, destacou Dr. Vitor.
Também prestigiaram o evento o prefeito Manoel Aparecido da Silva (Cido) e a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, Adina Aparecida Luciolo, que ressaltaram a importância da parceria entre as instituições na promoção da saúde preventiva e no apoio aos pacientes em tratamento.
De acordo com o prefeito, a iniciativa buscou estimular o autocuidado e a realização de exames regulares, além de reforçar o compromisso da gestão com políticas públicas de promoção à saúde.
O encontro foi encerrado com aplausos e emoção, deixando uma mensagem clara: a prevenção é o primeiro passo para uma vida mais saudável.
