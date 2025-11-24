Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:25

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito

Redação

Publicado em 24/11/2025 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Câmara Municipal de Anastácio / Divulgação

A Secretaria de Assistência Social de Anastácio convida a população para participar do evento alusivo aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que será realizado na próxima quarta-feira (26), às 8h30, na Câmara Municipal.

A programação contará com a palestra do promotor de Justiça, Dr. Marcos Martins de Brito, que abordará orientações essenciais sobre prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, destacando a importância da informação como ferramenta de proteção.

O município reforça que a presença da comunidade é fundamental para ampliar a conscientização e fortalecer a rede de apoio às vítimas.

A iniciativa busca estimular o diálogo, incentivar denúncias e promover uma atuação conjunta no combate a todas as formas de violência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Calor extremo e umidade abaixo de 20% exigem cuidados redobrados em MS

Saúde

MS registra 8.299 casos confirmados de dengue

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

As atividades voltam normalmente na segunda, 24

Saúde

MS prepara serviços para oferta da vacina contra bronquiolite a gestantes

Publicidade

Saúde

Brasil recebe 1º lote de insulina glargina produzida com tecnologia nacional

ÚLTIMAS

Tempo

Aquidauana terá calor de até 37°C e tempo seco na semana

Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade

Cidades

Corumbá abre inscrições para Concurso de Presépios 2025 com R$ 10,2 mil

Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo