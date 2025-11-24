Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Câmara Municipal de Anastácio / Divulgação

A Secretaria de Assistência Social de Anastácio convida a população para participar do evento alusivo aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que será realizado na próxima quarta-feira (26), às 8h30, na Câmara Municipal.

A programação contará com a palestra do promotor de Justiça, Dr. Marcos Martins de Brito, que abordará orientações essenciais sobre prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, destacando a importância da informação como ferramenta de proteção.

O município reforça que a presença da comunidade é fundamental para ampliar a conscientização e fortalecer a rede de apoio às vítimas.

A iniciativa busca estimular o diálogo, incentivar denúncias e promover uma atuação conjunta no combate a todas as formas de violência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!