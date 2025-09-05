Anastácio recebe equipamentos de mobilidade para pacientes da Saúde

Entre os itens recebidos estão cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores / Divulgação

Entre os itens recebidos estão cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores e bengalas, todos essenciais para promover autonomia, conforto e qualidade de vida aos pacientes que enfrentam dificuldades de mobilidade.

Na noite desta quinta-feira (4), o município de Anastácio foi contemplado com a entrega de equipamentos de auxílio à locomoção, destinados a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A entrega contou com a presença do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e da vereadora Vilma Ferreira.

A iniciativa faz parte de um programa do Governo do Estado, que busca facilitar o dia a dia e apoiar a reabilitação de pessoas em situação de vulnerabilidade física, ampliando o acesso aos cuidados básicos de saúde.

Pacientes que necessitam desses equipamentos podem procurar a fisioterapeuta Daiane, na ESF Anastácio, a partir das 18h, às terças e quintas-feiras. É necessário apresentar pedido médico, Cartão SUS, documentos pessoais e comprovante de residência.

